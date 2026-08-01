Ekvador Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Ekvador Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

Ekvador Ulusal Günü Ankara\'da Kutlandı
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Ekvador'un 10 Ağustos Ulusal Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla ve işbirlikleriyle kutlandı.

(ANKARA) - Ekvador'un 10 Ağustos Ulusal Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda konuşan Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki iş birliğinin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini vurguladı.

Ekvador'un 10 Ağustos Ulusal Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, 10 Ağustos 1809'da Ekvador'un başkenti Quito'da başlayan ve Latin Amerika'daki ilk bağımsızlık hareketlerinden biri olarak kabul edilen "İlk Bağımsızlık Çığlığı"nın Ekvador'un ulusal yolculuğunun başlangıcını temsil ettiğini söyledi.

Vintimilla, Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 400 milyon dolara ulaştığını, 2026'nın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 büyüme kaydedildiğini açıkladı. Vintimilla, "Bu ticari ilişki, ortak bir vizyonun, kararlılığın ve ekonomilerimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya yönelik iş birliğinin sonucudur" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ortaklıklara değinen Vintimilla, Türk girişimciler tarafından kurulan Donatella Fruit ile Ekvador Muz İhracatçıları Birliğinin Ekvador muzlarının uluslararası pazarlara ulaştırılmasına katkı sunduğunu belirtti. Altınmarka'nın Ekvador kakaosunu kullandığını aktaran Vintimilla, Ekvador güllerinin de Marmara Tarım'ın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Büyükelçi, Türkiye merkezli şirketlerden YILPORT Holding'in Ekvador'un Machala kentindeki Puerto Bolivar Limanı'nın işletme imtiyazını elinde bulundurduğunu, Karpowership'in ise ülkedeki elektrik üretimine katkı sağladığını ifade etti. Esmeraldas Limanı ile madencilik ve çelik sektörlerinde yeni ortak yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Savunma alanındaki ilişkilere de değinen Vintimilla, "Ekvador'un 2026 yılında Türkiye ile bu nitelikte bir Askeri İş Birliği Anlaşması imzalayan Latin Amerika'daki dördüncü ülke olduğunu belirtmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Vintimilla, iki ülke arasındaki kültürel bağlara ilişkin olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün seyahatlerinde Ekvador'da üretilen toquilla hasırından yapılmış şapkalar kullandığını belirtti.

Etkinlikte, Atatürk'e ithafen hazırlanan özel bir şapka serisi de tanıtıldı. Geleneksel dokuma tekniği 2012'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınan şapkalar, toquilla bitkisinden elde edilen liflerin kaynatılıp kurutulması ve ağartılmasının ardından bütünüyle elle örülmesiyle hazırlanıyor. Atatürk'e ilişkin bu kültürel göndermeyi konuşmasının kapanışına da taşıyan Vintimilla, sözlerini Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözleriyle tamamladı.

Türkiye adına etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Erkan Aytun, katılımcılara İspanyolca hitap etti. İki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hedefleri anlatan Aytun, "Haritada birbirimizden uzak görünsek de gerçekte birbirimize oldukça yakınız" dedi.

Etkinliğe Ankara'daki çok sayıda diplomatik misyondan temsilciler katıldı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Ağustos, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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