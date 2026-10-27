Ekvador'un El Oro eyaletinde El Nino yağışları Machala'da sele neden oldu

Ekvador'un El Oro eyaletinde El Nino yağışları Machala'da sele neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentinde El Nino nedeniyle günlerce etkili olan yoğun yağışlar sele yol açtı. Kentte bir cadde 26 Ekim 2026'da sular altında kalarak suyla kaplandı.
MACHALA, 27 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'un El Oro eyaletinin Machala kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir cadde, 26 Ekim 2026.
Ekvador'un birçok bölgesinde El Nino nedeniyle günlerce süren yoğun yağışlar, El Oro eyaletine bağlı Machala kentinde sele yol açtı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?