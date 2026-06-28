Ekvator Ginesi'nden Fransa'ya Diplomatik Tepki

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Fransa hükümetinin, Ekvator Ginesi'nin Paris Büyükelçiliğinin bulunduğu binayı satışa çıkarma girişimini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki Avenue Foch'ta bulunan ve Ekvator Ginesi'ne ait diplomatik misyon binasının satışının uluslararası hukuka aykırı ve "yasa dışı" olduğunu savundu.

Mangue, yıllardır hukuki ve diplomatik ihtilaf konusu olan taşınmaz hakkında ihale süreci başlatılmasının, egemen devletler arasında bulunması gereken saygıyla bağdaşmayan tek taraflı ve düşmanca bir eylem olduğunu belirtti.

Ekvator Ginesi'nin söz konusu satışın hukuki dayanağını ve sonuçlarını tanımadığını ifade eden Mangue, diplomatik ilişkilerin karşılıklı saygı, mütekabiliyet ilkesi ve uluslararası hukuk temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomatik misyonun faaliyetlerini aksatacak, diplomatların binadan çıkarılmasına yol açacak veya taşınmazın kullanımını etkileyecek her türlü girişimin orantılı diplomatik sonuçlar doğuracağını vurgulayan Mangue, mütekabiliyet ilkesi gereği Fransa'nın Malabo'daki diplomatik misyonunun kullandığı binanın geri alınabileceği ve Fransız diplomatların tahliye edilebileceği uyarısında bulundu.

Mangue, Fransa'nın tek taraflı tutumunu sürdürmesi halinde Ekvator Ginesi'nin, Fransa ile diplomatik ilişkileri kapsamlı şekilde gözden geçirme ve gerektiğinde ilişkileri kesme dahil tüm egemenlik haklarını kullanacağını belirterek, ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue, 2017'de Paris'te görülen çeşitli davalarda mali suçlardan mahkum edilmiş, karar 2020'de istinaf mahkemesi tarafından onanmıştı.

Mangue, 2021'de ise yolsuzluk gelirlerini aklama suçundan Fransa'da kesin olarak mahkum edilmiş, Avenue Foch'taki büyükelçilik binasının da aralarında bulunduğu mal varlıklarının müsaderesi kararı kesinleşmişti.

Fransa hükümeti, geçen hafta söz konusu binanın ihale yoluyla satılacağını ve satıştan elde edilecek gelirin Ekvator Ginesi halkının yararına kullanılacağını açıklamıştı.

Malabo yönetimi ise binanın Ekvator Ginesi devletine ait diplomatik misyon binası olduğunu ve satılamayacağını savunuyor.