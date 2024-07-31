El Chapo'nun oğlu uyuşturucu suçlamalarını reddetti

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NEW ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez, ülkeye uyuşturucu soktuğu suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

Lopez, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucularından "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile Texas'ta gözaltına alınmasının ardından Chicago'daki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye mahkumların giydiği turuncu elbiseyle getirilen ancak kelepçe takılmayan Lopez, kendisine yöneltilen sorulara, "evet", "hayır" şeklinde kısa cevaplar verirken, hakkındaki ülkeye uyuşturucu sokmak ve kara para ticareti yapmak suçlamalarını reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Sharon Johnson Coleman, yaklaşık 10 dakika süren duruşmada, Lopez'in tutuklu yargılanmasına karar vererek bir sonraki mahkeme tarihini 30 Eylül olarak belirledi.

Joaquin Guzman Lopez'in, tutuklanmasına yol açan olaylarla ilgili birçok ayrıntı belirsizliğini korurken, suçlu bulunması durumunda ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

25 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, Meksikalı Sinaloa isimli uyuşturucu kartelinin liderlerinden "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Guzman Lopez'in kardeşlerinden biri olan Ovidio Guzman, 2023'te Meksika tarafından ABD'ye iade edilmiş ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddetmişti.

Suçlanan diğer iki kardeş Ivan Guzman Salazar ve Alfredo Guzman Salazar'ın ise halen firarda olduğu bilinirken, ABD'li yetkililer, dört kardeşin, babalarının "uyuşturucu imparatorluğunu" yeniden canlandırdığını iddia ediyor.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yıl temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.