El Halil'de 491 aile zorla evinden çıkarıldı, İsrail askerleri evlerde kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

El Halil'de 491 aile zorla evinden çıkarıldı, İsrail askerleri evlerde kalıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in dört gündür kuşattığı El Halil'de Belediye, 491 ailenin zorla evinden çıkarıldığını ve 3 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı. Evinden çıkarılan Macide Şuveyki (59), askerlerin yarım saat süre verdiğini ve evine ne zaman döneceğini bilmediğini söyledi.

İsrail ordusunun, dört gündür kuşattığı Batı Şeria'nın El Halil kentinde ikamet eden Filistinli Macide Şuveyki (59), İsrail askerlerinin, evlerinden ayrılmaları için sadece yarım saat süre tanıdığını belirtti.

İsrail'in 23 Ekim'de kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından El Halil kentinde başlattığı kuşatma dördüncü gününde devam ediyor.

El Halil Belediyesi, kuşatma kapsamında Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde 491 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını, 3 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ???????aktardı.

Zorla yerinden edilenler arasında 209 bebeğin, 258 yaşlının, 137 hamile veya emziren kişinin, 32 özel ihtiyaç sahibinin ve 198 kronik hastanın bulunduğu??????? ifade edildi.

Ayrıca Cebel er-Rahme bölgesindeki bir cadde Filistinlilerle Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında bölündü ve bölge sakinlerinin hareket ve ulaşımı kısıtlandı.

İsrail'in askeri hareketliliği bölgede yaklaşık 1 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. Sahada pek çok kontrol noktası kurulurken 70'den fazla kişi gözaltına alındı.

El Halil'in Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde konuşlanan İsrail askerleri, girişleri kapatarak evlerinden çıkarılan bölge sakinlerinin dönüşünü engelliyor.

İsrail askerleri, sakinlerini zorla çıkardıkları evde kalıyor

Ayn Deyr Baha sakinlerinden Macide Şuveyki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Şuveyki, "İsrail askerleri evden ayrılmamız için yarım saat süre verdi. Bu toparlanmak ya da alınması gerekenleri almak için yeterli bir süre değildi." dedi.

Kendilerine tanınan dar vakitte sadece bazı temel ihtiyaçlarını, kimliklerini ve çocukları için birkaç parça kıyafet alabildiğini söyleyen Şuveyki, İsrail askerlerinin evde kalmaya başladığını aktardı.

Şuveyki, İsrail askerleri evde olduğu için evlerinin durumunu kontrol etmek üzere dönemediklerini belirterek, zamanında binbir emekle kurdukları evlerinin ne halde olduğu konusundaki endişesini şu sözlerle ifade etti.

"Endişeliyiz çünkü bizi evden çıkardılar ve kendileri yerleştiler. Biz ise evde neyi tahrip ettiklerine veya ne yaptıklarına bakmaya bile gidemiyoruz. Endişeliyim, eşyalarımıza ne olduğunu bilmiyorum."

Askeri birliklerin bölgede konuşlandığını, girişlerin kapatıldığını ve bölge sakinlerinin evlerine ulaşmalarının engellendiğini kaydeden Şuveyki, evine ne zaman dönebileceğini bilmediğini vurguladı.

"Evimize ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum"

Şuveyki, evine geri dönmesini engelleyen şartların ne zaman ortadan kalkacağını bilmediğini ifade ederek, "Şimdilik kardeşimin yanında kalıyoruz, evimize ne zaman dönebiliriz bilmiyoruz." dedi.

Şuveyki, yakınlarının şimdilik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ancak bunun daimi bir çözüm olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Yarın ne olur bakacağız, o zamana dek ailemin yanındayız. Hamdolsun, ailem tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, insanlar arasında bir dayanışma var. Ancak bu meseleye çözüme kavuşturmuyor sadece geçici bir çare."

"Kızım ders kitaplarını alamadı"

Şuveyki, okula giden bir kızı olduğunu ve bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemediğini aktardı.

"Evden ayrılırken 12. sınıftaki kızım ders kitaplarını ve okul eşyalarını alamadı." diyen Şuveyki, ortaöğrenimin son senesinde, eğitim hayatı için dönüm noktasında olan kızının derslerine odaklanamadığını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savunurken Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
GüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
20:56
Karadeniz derbisinde gol yağmuru 8 dakikada maçı çevirdiler
Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
20:12
Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı
Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:34
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: El Halil'de 491 aile zorla evinden çıkarıldı, İsrail askerleri evlerde kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei