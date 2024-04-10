El Halil'de 5 Bin Filistinli Harem-i İbrahim Camisi'nde Bayram Namazı Kıldı

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EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde toplanan yaklaşık 5 bin Filistinli, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Camiyi dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında kıldı. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.

Eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım yaptığı bir dönemde bayramı idrak ettiklerini söyledi.

Filistin halkı olarak birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Bekri, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 5 bin Filistinlinin Harem-i İbrahim Camisi'nde toplandığını dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.