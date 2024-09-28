El Hierro'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro açıklarında dün alabora olan düzensiz göçmenleri taşıyan teknedeki 27 kişinin kurtarıldığı, 9 cesede ulaşıldığı ve yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu bildirildi.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Acil Yardım Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, El Hierro'nun Las Playas (Plajlar) Sahili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin dün akşam saatlerinde alabora olduğu duyuruldu.
Bölgeye giden İspanya Sahil Güvenlik ekiplerinin 27 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin cesetlerine ulaştığı kaydedildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre teknede oldukları belirtilen yaklaşık 50 düzensiz göçmenin kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, kurtarılan 27 düzensiz göçmenden 2'sinin helikopterle hastaneye nakledildiklerini açıkladı.
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