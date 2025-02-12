El Paso'da Otobüs Operasyon Merkezinde Patlama

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HOUSTON, 12 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde bir otobüs operasyon merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Yerel yayın yapan El Paso Times gazetesi, salı günü meydana gelen patlamada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

El Paso Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 5,6 kilometre uzaklıkta bulunan Sun Metro Transit Operasyon Merkezi'ndeki otobüs bakım garajında yerel saatle 13.00 sularında yangın başladı. El Paso İtfaiyesi Şef Yardımcısı Robert Arvizu, patlamanın binada "ciddi hasara" yol açtığını, çatı ve duvarların çöktüğünü ancak hiçbir itfaiyecinin yaralanmadığını söyledi.

Arvizu, yangına 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda ise kilometrelerce öteden fark edilebilen büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

El Paso Times, patlama alanı çevresindeki yolların birkaç saat boyunca kapalı kalabileceğini kaydetti.

Yerel yetkililer, El Paso Uluslararası Havalimanı operasyonlarının olaydan etkilenmediğini ve ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.