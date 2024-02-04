 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
El Salvador'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

El Salvador'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı

El Salvador\'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı

El Salvador'da devlet başkanı ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim için oy verme işlemi başladı. Filistin asıllı Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ikinci dönem adaylığında seçimi kazanması bekleniyor. Halk, bu seçimde devlet başkanı, yardımcısı ve meclis üyelerini belirleyecek. Bukele, organize suç ve yolsuzlukla mücadele, yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

04.02.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, meclis üyeleri, devlet başkanı ve yardımcısının belirleneceği seçim için oy verme işlemi başladı.

San Salvador'daki Orta Amerika Üniversitesinin ocak anketine göre, seçmenlerin yüzde 80'inin desteğini alan El Salvador'un Filistin asıllı Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ikinci dönem adaylığında da seçimi kazanması bekleniyor.

Halk, bu seçimde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra meclisin 60 üyesini de belirleyecek.

Yeni Fikirler Partisinin başkanlık için aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ülkede devlet başkanlığında ikinci kez adaylığın anayasaya aykırı olduğu eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da, başkanlık yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.

İlk dönem devlet başkanlığına 1 Haziran 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, ülkede suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan etmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti
    11:17 Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti

    Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak
    11:12 Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

    İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

  • Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 51'e yükseldi
    10:53 Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 51'e yükseldi

    Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi. Orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen ülkede Devlet Başkanı Gabriel Boric, ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulundu.

  • Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek
    10:51 Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek

    Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

  • İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
    10:43 İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma
    10:29 İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

    İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.

  • Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı
    09:51 Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.

  • Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi
    09:50 Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

    Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

Orta Amerika, Nayib Bukele, El Salvador, Filistin, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Salvador'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 12:33:46. #1.12#
SON DAKİKA: El Salvador'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement