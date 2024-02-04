SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, meclis üyeleri, devlet başkanı ve yardımcısının belirleneceği seçim için oy verme işlemi başladı.
San Salvador'daki Orta Amerika Üniversitesinin ocak anketine göre, seçmenlerin yüzde 80'inin desteğini alan El Salvador'un Filistin asıllı Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ikinci dönem adaylığında da seçimi kazanması bekleniyor.
Halk, bu seçimde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra meclisin 60 üyesini de belirleyecek.
Yeni Fikirler Partisinin başkanlık için aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ülkede devlet başkanlığında ikinci kez adaylığın anayasaya aykırı olduğu eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.
Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.
Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.
Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da, başkanlık yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.
İlk dönem devlet başkanlığına 1 Haziran 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, ülkede suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan etmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.
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Son Dakika › Güncel › El Salvador'da Devlet Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçimi Başladı - Son Dakika
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