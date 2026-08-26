El Salvador'da El Nino Nedeniyle Kırmızı Alarm - Son Dakika
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El Salvador'da El Nino Nedeniyle Kırmızı Alarm

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El Salvador, El Nino nedeniyle kasırga ve kuraklık tehlikesine karşı kırmızı alarm ilan etti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, El Nino'nun yol açabileceği kasırga ve kuraklık gibi iklim olayları nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, El Salvador Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkisini artırması beklenen El Nino kaynaklı kasırga ve kuraklık dalgasının olumsuz etkilerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Açıklamada, El Nino kaynaklı iklim olayları nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtilerek "Hidrometeorolojik ve iklimsel tehditlere karşı afete hazırlık, önleme ve risk azaltma tedbirlerini zamanında alarak halkın canını, bütünlüğünü, refahını, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini korumak devletin asli görevidir." ifadesine yer verildi.

El Nino ile bağlantılı aşırı sıcaklara da işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağış eksikliği, tekrarlayan kurak dönemler, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak sezona geçişin bir arada yaşanmasının toplumun kırılganlığını artırdığı; bu durumun su imkanlarını, tarım ve hayvancılık üretimini, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini olumsuz etkilediği, su kıtlığının halk sağlığı, su imkanları ve kalitesi, üretim sistemleri ile gıda güvenliği üzerindeki olası etkilerini öngörmek, azaltmak ve yönetmek amacıyla erken, önleyici ve hafifletici tedbirlerin uygulanması ve güçlendirilmesi gerekiyor."

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, El Salvador'un doğu ve kıyı bölgelerinin El Nino kaynaklı kasırga ve kuraklık dalgasının etkisiyle son aylarda üçüncü kez kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ve eylül itibarıyla "fırtına tipi yağış dalgası" beklendiğini ifade etmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de son raporunda, El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağını ve bunun aşırı hava olayları ile doğal afet riskini artıracağını bildirmişti.

Verilere göre, Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz-eylül döneminde hızla artacağı ve sıcaklıklarda 2 derecenin üzerinde yükselişle şiddetli bir El Nino döneminin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

El Salvador, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Salvador'da El Nino Nedeniyle Kırmızı Alarm - Son Dakika

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