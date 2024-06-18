El Salvador'da sel ve toprak kayması: 11 ölü - Son Dakika
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El Salvador'da sel ve toprak kayması: 11 ölü

El Salvador'da meydana gelen sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açarken, 900 kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Tahliye emirlerine uyma çağrısı yapılan halka, güvenli bölgelere gitmeleri öneriliyor. Sel ve toprak kayması sonucunda en az 26 evde hasar meydana geldi ve 90'dan fazla yol trafiğe kapatıldı. Komşu ülke Honduras'ta da yağışlar nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

18.06.2024 13:55
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- El Salvador'da sel ve toprak kayması: 11 ölü

SAN SALVADOR - El Salvador'da meydana gelen sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocuklarında bulunduğunu, can kayıplarının ağaçların devrilmesi, heyelanlar ve çeşitli kazalar sonucu meydana geldiğini söyledi. Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Amaya, eğimli bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelere gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir numaralı önceliğimiz güvende olmak" dedi. En az 26 evde hasar meydana geldiğini belirten Amaya, 90'dan fazla yolun ise trafiğe kapatıldığını söyledi.

El Salvador'un komşu ülke Honduras'ta da meydana gelen yağışlar nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Meksika'dan Panama'ya kadar Pasifik kıyısı boyunca etkili olan yağışların, hafta boyunca şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

El Salvador, Honduras, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Salvador'da sel ve toprak kayması: 11 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: El Salvador'da sel ve toprak kayması: 11 ölü - Son Dakika
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