Elazığ'a atanan Metin Nacioğlu, Edirne'de Vali Yardımcısı ve güvenlik amirlerine veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Elazığ'a atanan Metin Nacioğlu, Edirne'de Vali Yardımcısı ve güvenlik amirlerine veda ziyaretlerinde bulundu

Elazığ\'a atanan Metin Nacioğlu, Edirne\'de Vali Yardımcısı ve güvenlik amirlerine veda ziyaretlerinde bulundu
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Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentteki görevine veda etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdi. Nacioğlu, Kapıkule ve Pazarkule kara hudut kapıları mülki idare amiri ile İl Göç İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı, ardından İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş'i ziyaret ederek görev süresi boyunca verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte veda ziyaretlerinde bulundu.

Nacioğlu, Kapıkule ve Pazarkule kara hudut kapıları mülki idare amiri ve İl Göç İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı ziyaret etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ile bir araya gelen Nacioğlu, görev süresince verdikleri desteklerden dolayı Atlı, Gündüz ve Ermiş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'a atanan Metin Nacioğlu, Edirne'de Vali Yardımcısı ve güvenlik amirlerine veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'a atanan Metin Nacioğlu, Edirne'de Vali Yardımcısı ve güvenlik amirlerine veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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