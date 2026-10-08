Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, birinci sınıfların okula uyumuna destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, birinci sınıfların okula uyumuna destek oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, birinci sınıfların okula uyumuna destek oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulu'nu ziyaret etti. Birinci sınıf öğrencilerinin uyum sürecine destek veren Yılmaz, sohbet edip başarı diledi; ziyarete belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve emniyet amiri de eşlik etti.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerine destek olmak ve heyecanlarına ortak olmak amacıyla sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Yılmaz, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Yılmaz'a, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz ve İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan da eşlik etti.

Kaynak: AA
Tuğçe YılmazElazığEğitimGüncelAğınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:56:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, birinci sınıfların okula uyumuna destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei