Elazığ Baskil'de arıcı Nuri Toğantemur, arı saldırısında yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Baskil'de arıcı Nuri Toğantemur, arı saldırısında yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil\'de arıcı Nuri Toğantemur, arı saldırısında yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde arıcı Nuri Toğantemur, kovan bakımı sırasında arı saldırısına uğrayıp yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toğantemur, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilip tedavi sonrası taburcu edildi.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde arıcılık yapan Nuri Toğantemur, kovanların bakımın yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan Toğantemur, sevk edildiği Malatya'da tedavi edildi.

Baskil ilçesinde arıcılık yapan Nuri Toğantemur, kovanların rutin bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu Toğantemur'un kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Toğantemur Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Toğantemur, yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Toğantemur, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Kovanın kapağını açtım, birden bana saldırdılar. Ayağıma dolandılar hepsi ayaklarıma, bacaklarıma saldırdılar. Kıyafet de biraz delinmiş ve yırtılmıştı oradan hepsi içeri girince saldırdılar. Hastaneye acile geldik. Önce Kale ilçesine oradan da ambulansa Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdiler. Allah'a şükür iyiyim. Hastaneye geldiğimde bilincim kapalıydı. İğne ve serum verildi" dedi.

Nuri Toğantemur, tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiBaskilElazığGüncelYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:32:48. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ Baskil'de arıcı Nuri Toğantemur, arı saldırısında yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei