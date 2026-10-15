Elazığ Baskil\'de arıcı Nuri Toğantemur, arı saldırısında yaralandı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde arıcılık yapan Nuri Toğantemur, kovanların bakımın yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan Toğantemur, sevk edildiği Malatya'da tedavi edildi.

Baskil ilçesinde arıcılık yapan Nuri Toğantemur, kovanların rutin bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu Toğantemur'un kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Toğantemur Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Toğantemur, yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Toğantemur, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Kovanın kapağını açtım, birden bana saldırdılar. Ayağıma dolandılar hepsi ayaklarıma, bacaklarıma saldırdılar. Kıyafet de biraz delinmiş ve yırtılmıştı oradan hepsi içeri girince saldırdılar. Hastaneye acile geldik. Önce Kale ilçesine oradan da ambulansa Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdiler. Allah'a şükür iyiyim. Hastaneye geldiğimde bilincim kapalıydı. İğne ve serum verildi" dedi.

Nuri Toğantemur, tedavinin ardından taburcu edildi.