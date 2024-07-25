Elazığ'da 110 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da 110 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin boş ve 6 bin dolu makaron ile 2 tütün doldurma makinesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

25.07.2024 12:19
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Elazığ'da 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin boş ve 6 bin dolu makaron ile 2 tütün doldurma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 110 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 110 Bin Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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