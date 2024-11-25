Elazığ\'da 127 Köy Yolu Açıldı

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Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 127'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun açılması için 81 araç ve 99 personel ile çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu 127 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan merkezde 24, ilçelerden Ağın'da 4, Baskil'de 32, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 23, Kovancılar'da 3, Palu'da 5 ve Sivrice'de 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.