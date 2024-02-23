Elazığ'da 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 15 firari hükümlü yakalandı

Elazığ\'da 15 firari hükümlü yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine gönderildi.

23.02.2024 12:19
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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 19-22 Şubat'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında 22 yıl 8 ay ile 3 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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