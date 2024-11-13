Elazığ'da 23 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 23 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

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Elazığ'da 11 Kasım etkinlikleri kapsamında 23 bin fidan ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

13.11.2024 13:20
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Elazığ'da vatandaşlara 23 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara 23 bin adet badem, ceviz, servi, kızılçam, sedir ve karaçam fidan ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğünce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı'nın da katılım sağladığı fidan dağıtım etkinliğinde vatandaşlara 23 bin adet gelir getirici fidan ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Ceviz, badem, alıç ve servi ile kızılçam, karaçam gibi 12 tür fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Harput'ta fidan dikim törenimizi gerçekleştirmiştik. Yine bu etkinlikler dahilinde bugün de Elazığ'ımızın merkezinde vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde 23 bin adet dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri toplumumuzda ağaç sevgisini oluşturmak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilimizde kutlandığı gibi ilimizde de bu kapsamda etkinliklerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Çok yoğun bir talep oldu. Özellikle Elazığlı hemşehrilerimiz ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız aslında fidan ve ağaç dikmeyi çok seviyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. 12 farklı türde fidan dağıtıyoruz. Bu türlerin içinde çam ve servi gibi orman ağacı türleri var. Bunun yanında yine ceviz, badem ve alıç gibi meyve fidanların dağıtımlarını da gerçekleştiriyoruz. İnşallah, bugün burada dağıttığımız fidanlar toprakla buluşacak" dedi.

Elazığ\'da 23 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 23 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

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