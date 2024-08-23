Elazığ\'da 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 farklı suçtan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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