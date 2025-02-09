ELAZIĞ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 54 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Elazığ'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışla 54 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 54 Köy Yolu Olumsuz Hava Koşullarının Ardından Yeniden Açıldı - Son Dakika
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