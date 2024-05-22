Elazığ\'da 70 yaşındaki kadın, park halindeki aracın üstüne düşerek hayatını kaybetti

Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşerek yaralanan 70 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan dün dengesini kaybederek park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen Narin Yürek (70), kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Yürek'in cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
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