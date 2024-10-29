Elazığ'da şehir merkezinde yiyecek arayan tilkiler görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilkiler, şehir merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Sürsürü ve Abdullapaşa mahallelerine kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, kısa bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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