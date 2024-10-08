Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika
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Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı

Elazığ\'da Afet Risk Azaltma Planı

Elazığ Valisi, doğal afetlerin etkisini azaltmak için 30 kurumla işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

08.10.2024 17:33
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ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ İl Afet ve Risk Azaltma Planı çalışmaları, 30 ayrı kurum ve kuruluşun personellerinin katılımıyla oluşturulan bir teknik çalışma grubu ve izleme değerlendirme kurulu tarafından yürütülmektedir. İlimizde oluşacak doğal afetlerinin önüne geçmek ve maddi manevi hasarı en aza indirgemek amacıyla hazırlanan bu eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olacağız" dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın düzenlediği değerlendirme video konferans toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, kentin afet risklerini azaltma planının 30 farklı kurum ve kuruluşun katılımıyla oluşturulan bir teknik çalışma grubu tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, "Bildiğiniz üzere İl Afet Risklerinin Azaltılması Planı kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmakta. Bu anlamda biz de bugünü özel bir gündemle değerlendirerek bir araya geldik. Elazığ İl Afet ve Risk Azaltma Planı çalışmaları, 30 ayrı kurum ve kuruluşun personellerinin katılımıyla oluşturulan bir teknik çalışma grubu ve izleme değerlendirme kurulu tarafından yürütülmektedir. 2021 yılında yürürlüğe giren Elazığ İl Afet Risklerini Azaltma Projesi Planı kapsamında ilimizde 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin yüzde 53'ünü gerçekleştirdik" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Vali Hatipoğlu, afet ve risklerinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Teknik Çalışma Grubu ve İzleme Değerlendirme Kurulunun yaptığı çalışmalar sonucunda 2024 ve 2026 yılları arasında yeni bir plan perspektifi oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2024 ve 2026 yılları arasında bir doğrudan amaç, 5 hedef ve 131 eylemin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ocak 2024 Ekim 2024 tarihleri arasında belirlenen 131 eylemden 14'ü tamamlanmış olup, toplam eylem ilerleme seviyemiz oransal olarak yüzde 19'dur. Amacımız afet risklerinin ve etkilerinin azaltılması yoluyla afet temelli can kayıpları ve fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri minimuma indirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Yine ilimizin de etkilendiği malumumuz olan 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremler açıkça göstermiştir ki, afet risklerini azaltma çalışmaları hayati derecede büyük bir öneme haizdir. İlimizde oluşacak doğal afetlerinin önüne geçmek ve maddi manevi hasarı en aza indirgemek amacıyla hazırlanan bu eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Afet Risk Azaltma Planı - Son Dakika

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