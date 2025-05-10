Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
AK Parti Ağın İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve partililer katıldı.
Toplantıda İl Koordinatörü Demirkaya ve İl Başkanı Yıldırım, açıklamada bulundu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da AK Parti Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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