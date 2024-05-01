Elazığ'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış

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Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ - Meteorolojinin açıklamasının ardından Elazığ'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'da, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde aniden sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı rögarlarda taşma yaşandı. Sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrnilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.