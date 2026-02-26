Elazığ'da Annelerden İftar İkramı - Son Dakika
Elazığ'da Annelerden İftar İkramı

Elazığ\'da Annelerden İftar İkramı
26.02.2026 11:58
KADEM'in projesiyle anneler, üniversite öğrencileri aracılığıyla iftara hazırlık yapıyor.

Elazığ'da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) çatısı altında bir araya gelen gönüllü annelerin, özenle hazırladığı çörek ve kurabiyeler üniversite öğrencileri aracılığıyla iftar saatinde yolda olan sürücü ve yolculara ikram ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla toplumda dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla KADEM Elazığ Temsilciliği "Anneler ve Gençlerden İftara 5 Kala İkramı Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda iftardan önce Hayme Ana Kadın Kooperatifi'nde bir araya gelen anneler, el hünerleriyle birbirinden leziz çörek ve kurabiyeler hazırlıyor.

Hazırlanan çörek ve kurabiyeler, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından beraberinde bir bardak su ile tek kişilik porsiyonlar halinde paketlenerek dağıtıma hazır hale getiriliyor.

İftara 5 kala kentin en işlek cadde ve sokaklarda hazır bulunan öğrenciler, kırmızı ışıkta duran sürücülere ve yolculara iftarlıkları dağıtıyor.

Çalışma ramazan boyunca sürecek

Vakfın il temsilciliğini yapan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Polat, AA muhabirine, rahmet ve bağışlanma ayı olan ramazanın oruç ibadetinin yanında birlik, beraberlik ve paylaşmanın manevi iklimiyle gönüllere huzur veren bir ay olduğunu söyledi.

Bu manevi iklime katkıda bulunmak adına gönüllü anneler ve üniversiteli gençlerle birlikte projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Polat, proje kapsamında gönüllü annelerin bir araya gelerek tatlı ve tuzlu kurabiyeler, çörekler yaptıklarını belirtti.

İftar öncesinde hazırlanan ürünlerin paketlendiğini ifade eden Polat, "Gençlerimizin dinamizmi ve hanımlarımızın özverisiyle bu projemizi ramazan boyunca sürdüreceğiz." dedi.

"Gençlerimizle ramazan ruhunu içselleştiriyoruz"

Proje ile aynı zamanda ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Polat, gönüllü gençlerin hazırlanan ikramlıkları iftara 5 dakika kala yolda olan sürücü ve yolculara büyük bir mutluluk ve heyecanla dağıttığını belirterek, projeye destek veren annelere teşekkür etti.

Polat, şunları aktardı:

"Soğuk havaya ve yağmura rağmen samimiyetle bu sürecin içerisine yer alıp, 'Hayırlı ramazanlar' diyerek ürünleri teslim ettikleri için gençlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu canlı tutacağız. Gençlerimiz de bu süreci deneyimleyerek ramazanın dayanışma ruhunu gelecek kuşaklara aktarmamıza vesile oluyor. Etkinliğin ardından gönüllü gençlerle iftar programları düzenliyoruz. Daha sonra birlikte teravih namazına da kalıyoruz. Ramazanın manevi atmosferine uygun bir şekilde gençlerimizle ramazan ruhunu içselleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Demokrasi, Elazığ, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Annelerden İftar İkramı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Elazığ'da Annelerden İftar İkramı - Son Dakika
