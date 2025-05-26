Elazığ'da Asayiş Raporu: 275 Olay, 256 Şüpheli

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 19-25 Mayıs'ta meydana gelen 275 asayiş olayında yakalanan 256 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 69 bin 822 kişi ve 39 bin 961 araç kontrol edildi, aranan 528 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 656'sına cezai işlem uygulandı, 264 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 45 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 309 gram bonzai, 104 gram kannabinoid, uyuşturucu nitelikte 11 hap ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 6 tabanca, 67 fişek, 6 kesici alet, 3 dedektör, 4 muhtelif kazı malzemesi, 3 şarjör, 2 kompresör, 138 bin 200 makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 34 trafik kazasında 45 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 14 kişi ile 2 motosiklet ve cep telefonu bulundu.