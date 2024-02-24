Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı

Elazığ\'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 36 gram esrar, 47 sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan uygulamada, tespit edilen 6 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 36 gram esrar, 47 sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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