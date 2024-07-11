Elazığ'da bulunan kartal yavrusu kafe işletmecisi tarafından besleniyor - Son Dakika
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Elazığ'da bulunan kartal yavrusu kafe işletmecisi tarafından besleniyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde kafe işleten Murat Yılmaz, yol kenarında bitkin halde bulduğu kartal yavrusunu bakımını yaparak besliyor. Yılmaz, kartalın kendilerini benimsediğini ve sürekli olarak iş yerine geri döndüğünü belirtiyor. Kartalı evlatları gibi gören Yılmaz, onun sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf ettiklerini söylüyor.

11.07.2024 11:41
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Elazığ'ın Palu ilçesinde kafe işleten Murat Yılmaz, yol kenarında bitkin halde bulup bakımını yaptığı ve "Paşa" adını verdiği kartal yavrusunu eliyle besliyor.

İki çocuk babası Murat Yılmaz (42), AA muhabirine, yaklaşık 4 ay önce gezintiye çıktığı sırada Gökdere??????? köyü yakınlarında yol kenarında hasta ve ölmek üzere olan kartal yavrusu bulduğunu söyleyerek, "Onu iş yerime getirdim. Çok açtı. Zorla kendisine ufak ufak ciğer verdim. Sobayı yaktım. Yaklaşık 2 gün boyunca sobanın önünde kendisine zor geldi. Yaklaşık 3 haftada kartal tamamen sağlığına kavuştu. Bakımını yaptıktan sonra tamamen iyileşti. Özgür olsun diye doğaya bıraktım ama tekrar döndü." dedi.

Yılmaz, kartalın gezintiye çıksa da iş yerine geri döndüğünü, kendilerini bırakmadığını, müşterilerin de ona alıştığını belirterek, "Doğada geziyor, dolaşıyor, tekrar geliyor. Burayı evi gibi görüyor. Ne zaman gelecek diye merak ediyorum. Yemeğini hazırlıyorum, evladımı bekler gibi onu bekliyorum. Burayı kendisine mesken tuttu." diye konuştu.

"Evladım gibi oldu"

Kartalın hem iş yerini hem de kendilerini benimsediğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizden ayrılmak istemiyor. Ona çok alıştık. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Evladım gibi oldu. Onu göremediğim zaman kötü oluyorum. Çok farklı bir duygu. Bazen geç saatlerde geliyor. Dışarı çıkıyorum gözüm onu arıyor. Gelmediğinde evladım eve gelmemiş gibi düşüyorum ama çok şükür hep geldi."

Kartalın bir gün tamamen gideceğini bildiğini dile getiren Yılmaz, geldiği sürece de kapısının ona hep açık olduğunu belirtti.

Zaide Yılmaz (65) ise oğlu Murat'ın getirdiği yavru kartala çocukları gibi baktıklarını, sağlığına kavuşup hayata tutunması için çok uğraş verdiklerini anlattı.

Yılmaz, "6 çocuğum var, o da 7'nci oldu. Oğlum burada olunca o bakıyor, olmayınca ben bakıyorum. Onu çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

Murat Yılmaz, Kartal, Elazığ, Palu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da bulunan kartal yavrusu kafe işletmecisi tarafından besleniyor - Son Dakika

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