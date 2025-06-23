Elazığ\'da Çift Başlı Yılan Şaşırttı

Elazığ'da çift başlı yılan tedirgin etti

ELAZIĞ - Elazığ'da görüntülenen çift başlı yılan görenleri şaşkına uğrattı.

Hayvanlar aleminde ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Elazığ'ın Alacaka ilçesine bağlı Çakmakkaya köyünde görüntülendi. Bir çiftçi tarafından ahırın girişinde görüntülenen yılan, tedirgin etti.

Çiftçi o anların cep telefonu ile görüntülerken,"İlk defa böyle bir yılan görüyorum"diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.