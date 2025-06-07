Elazığ\'da Çocuklar Süs Havuzuna Akın Etti

Elazığ'da havalar ısındı, çocuklar süs havuzuna akın etti

ELAZIĞ - Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte çocuklar, süs havuzuna girerek serinledi.

Uzun süredir serin havanın etkili olduğu Elazığ'da, son günlerde sıcaklıklar artmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte 6 çocuk merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir süs havuzuna akın etti. Çocuklar havuza girerek bir yandan serinleyip bir yandan eğlenirken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.