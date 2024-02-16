Elazığ'da Dolu ve Sağanak Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Elazığ'da Dolu ve Sağanak Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ\'da Dolu ve Sağanak Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, sağanağa dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı alanlar dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

16.02.2024 19:43
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Elazığ'da dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sağanağa dönüştü.

Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.

Kaynak: AA

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