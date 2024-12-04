Elazığ\'da Dönerci Dükkanında Yangın Çıktı

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ELAZIĞ'da bir dönerci dükkanının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Gazi Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanının baca kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.