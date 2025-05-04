Elazığ'da Engelli Asansörü Koptu, 65 Yaşındaki Adam Yaralandı

ELAZIĞ'da 3 katlı binadaki evine gitmek üzere bindiği engelli asansörünün halatının kopmasıyla zemine düşen 65 yaşındaki bedensel engelli yaralandı.

Elazığ'da akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairesine gitmek için engelli asansörüne binen ismi belirtilmeyen 65 yaşındaki bedensel engelli halatın kopmasıyla zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,