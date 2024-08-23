Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı

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Elazığ'da merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programı içerisinde bulunan Fatmalı köyü yolunun sathi kaplama işlemi ekipler tarafından 6 günde tamamlandı.

Ekipler, Fatmalı-Muratcık köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik mesafede çalışma gerçekleştirdi.

8 personel, 4 kamyon, 3 distribütör asfalt tankı, arazöz ve loder yükleyici ile yürütülen çalışma sonucunda vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.