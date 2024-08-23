Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı

Elazığ'da merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.
İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programı içerisinde bulunan Fatmalı köyü yolunun sathi kaplama işlemi ekipler tarafından 6 günde tamamlandı.
Ekipler, Fatmalı-Muratcık köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik mesafede çalışma gerçekleştirdi.
8 personel, 4 kamyon, 3 distribütör asfalt tankı, arazöz ve loder yükleyici ile yürütülen çalışma sonucunda vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.
Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
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