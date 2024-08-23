Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı

Elazığ'ın merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sathi kaplama işlemi 6 günde tamamlandı. 4,5 kilometrelik mesafede yapılan çalışma sonucunda vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

23.08.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programı içerisinde bulunan Fatmalı köyü yolunun sathi kaplama işlemi ekipler tarafından 6 günde tamamlandı.

Ekipler, Fatmalı-Muratcık köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik mesafede çalışma gerçekleştirdi.

8 personel, 4 kamyon, 3 distribütör asfalt tankı, arazöz ve loder yükleyici ile yürütülen çalışma sonucunda vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Fatmalı, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 23:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Fatmalı köyü yol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement