Elazığ'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 23 AFU 159 plakalı SUV tipi araç, Kekliktepe kavşağında S.U. yönetimindeki 23 BP 148 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
