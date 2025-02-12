Elazığ\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama" suçundan 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Yeşilbayır köyünde saklandığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonda 6 aydır firari olan hükümlü Ö.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?
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