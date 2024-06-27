Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle İ.B. ve B.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanan şüpheliler, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

27.06.2024 16:03
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Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle İ.B. ve B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. ve B.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz 5 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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