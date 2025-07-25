Elazığ\'da Havaya Ateş Açan Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve 1 polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen bir kişi havaya rastgele ateş açtı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sırasında açtığı ateş sonucu 1 polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den bilgi aldı.

Hatipoğlu, burada yaptığı açıklamada, "İlimizde sabah erken saatlerde madde kullanımında olan bir kişi kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. Bu kişi çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.