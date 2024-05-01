Elazığ\'da iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kadın yaralandı

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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şehit İlhanlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında tabanca ile ateş edilmesi sonucu caddeden geçen bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.