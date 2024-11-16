Elazığ'da İş Makinesi Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da İş Makinesi Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da İş Makinesi Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir şantiye alanında çalıştırılmak istenen iş makinesinin altında kalan 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel, hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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ELAZIĞ'da çalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalan Murat Ateş (17) ile Yusuf Gözel (16), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; operatörün bulunmadığı sırada şantiyede bulunan Murat Ateş ve Yusuf Gözel, park halindeki iş makinesine binerek çalıştırmaya çalıştı. Bu sırada hareket ederek devrilen iş makinesi, Ateş ve Gözel'in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Murat Ateş, özel bir hastanede; Yusuf Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Ateş, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

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