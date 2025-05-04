Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak avlanıldığı tespit edilen 700 kilogram balık ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde kent genelinde balıkların üreme döneminde kaçak avlanmaya yönelik denetimler yapılıyor.
Bu kapsamda, Keban Baraj Gölü 16. Avlak Sahası sınırlarında yer alan Yenikapı köyü yakınında bir araçta kaçak avlanıldığı belirlenen 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Balıklara el konulurken, araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaçak Avcıya 700 Kg Balık Ceza - Son Dakika
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