Elazığ'da kaçak içki üretimi iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da kaçak içki üretimi iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da kaçak içki üretimi iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

01.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:14
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Elazığ, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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