Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde devriye görevi yaparken 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Ekipler, M.Z. ve M.Ç'yi kazı yaptıkları malzemelerle yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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