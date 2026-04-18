Elazığ'da kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 6 pompalı tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?