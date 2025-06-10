Elazığ'da Kaçan Boğa, Belediye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Elazığ'da kaçan boğayı belediye ekipleri yakaladı
ELAZIĞ - Elazığ'da kaçan boğayı belediye ekipleri, uyuşturucu iğne sakinleştirerek yakaladı.
Olay, merkeze bağlı Örençay Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy içerisinde bulunan bir ahırdan kaçan boğa, uzun süre yakalanamadı. Bunun üzerine sahibi durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Köye gelen ekipler bir süre uğraştıktan sonra, boğaya uyuşturucu attı. İğne sonrasında sakinleşen boğa, yakalanarak ahıra konuldu. Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.
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