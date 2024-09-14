Elazığ\'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Güncel

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı P.Ş. isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F.Y. yönetimindeki plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.Ş. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan P.Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.