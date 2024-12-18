Elazığ\'da Kapanan 5 Köy Yolu Açıldı

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Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.