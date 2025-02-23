Elazığ'da Kar Nedeniyla Kapanan 505 Köy Yolundan 379'u Ulaşıma Açıldı

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379 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 505 köy yolundan 379'u, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkezde 8, ilçelerden Baskil'de 20, Maden'de 15, Karakoçan'da 30, Keban'da 5, Kovancılar'da 16, Palu'da 14 ve Sivrice'de 18 olmak üzere toplamda 126 köy yolunda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personel ile çalışmaları devam ediyor.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,