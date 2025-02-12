Elazığ\'da Kar Sebebiyle Kapalı Yolların Durumu

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60'I AÇILDI, 94 YOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 154 köy yolundan 60'ı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 94 köy yolunda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personelle çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,